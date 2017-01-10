В "ДНР" украинца осудили за "шпионаж" к 11 годам заключения

Об этом говорится в сообщении сайта так называемого "МГБ "ДНР".

"Задержанный сотрудниками МГБ в феврале 2015 года гражданин Украины Чулга Олег Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 УК ДНР (шпионаж) и приговорен к 11 годам лишения свободы", – говорится в сообщении.

Сообщается, что якобы Чулга в 2014 году способствовал «ополчению «ДНР» в Славянске, а потом был «завербован сотрудниками СБУ».

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Отмечается, что украинец 2 декабря 2016 чистосердечно признался в шпионаже и в ходе "следствия" он признан виновным и в "иной противоправной деятельности".

Как сообщал УНИАН, Российская ФСБ сообщила о задержании на админгранице с оккупированным Крымом украинца, который пытался попасть на территорию полуострова якобы по новому паспорту с измененной фамилией.