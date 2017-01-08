В Измаил прибыла колонна автомобилей, освобожденных из снежных заносов на юге Одесской области

Об этом в Facebook сообщила глава Измаильской районной госадминистрации Валентина Стойкова.

В Измаил, в частности, прибыли более 30 автомобилей и два пассажирских автобуса, выехавшие из села Кирнички сегодня в первой половине дня, где они пребывали с 6 января.

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«Колонна из Кирничек благополучно прибыла в Измаил. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в спасении людей - чистил дороги, откапывал технику с людьми, предоставил им временный ночлег, обеспечил питание, оказывал медицинскую помощь и т.д.», - написала Стойкова.

В Измаил, в частности, прибыли свыше 250 человек, которые спасены накануне из снежных заносов. В их числе – пассажиры автобуса международного сообщения из Санкт-Петербурга (Россия).

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Как сообщил заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло, с вечера открывается движение общественного и частного транспорта на Овидиопольский и Белгород-Днестровский район, но пока только до города Белгород-Днестровского.

«Также с 18.00 официально открывается движение на Николаев. Есть движение в одну полосу из Тарутино через Арциз до Сараты на трассу М15. Также в одну полосу можно проехать из Рени до Измаила», - сообщил Димчогло.

По его словам, планируется, что к утру 9 января будет открыто движение из районного центра Болград до Измаила и от райцентра Сарата до райцентра Татарбунар и села Спасское. Он отметил, что от Спасского до Кирничек дорога пока заблокирована во многих местах.

«Метеорологи дают плохой прогноз на 11 января - опять большой снег и ветер... Просьба к жителям южных районов области: ближайшее два-три дня не выезжать за пределы населенных пунктов. Туристам, возвращающимся из Болгарии и Румынии, рекомендуем ехать через Молдову сразу на Каушаны (Молдова)- Старокозачье (Украина) или другие более северные Молдовы и Украины», - заявил Димчогло.

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Как сообщал УНИАН, 6 января на юге Одесской области, на заваленной снегом трассе вблизи села Кирнички в заторах оказались около 30 автомобилей, а также автобусы.

Все эти люди, спасенные в снежных заносах, ночевали в Кирничках, где была развернута полевая кухня.

Сегодня днем более 30 автомобилей и два пассажирских автобуса из Криничек в сопровождении медиков и спецмашин ГСЧС выехали в Измаил.