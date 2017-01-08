Из Одессы в Измаил запустят дополнительный поезд, чтобы вывезти освобожденных из снежных заносов людей

В город Измаил Одесской области из Одессы сегодня запустят дополнительный поезд, чтобы вывезти освобожденных из снежных заносов людей.

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Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло.

«Внимание жителям южных районов Одесской области, по настоятельной просьбе руководства Одесского областного совета и мэрии Измаила сегодня вечером «Укрзализницей» будет запущен дополнительный поезд Одесса-Измаил из 8-ми вагонов», - написал Димчогло.

По его данным, по состоянию на 13.00 трасса Одесса-Рени закрыта в нескольких местах, за ночь намело перед районным центром Сарата, где сейчас расчищает дорогу военный вездеход с погрузчиками облавтодора.

«Дальше они пойдут на Татарбунары и дальше - на Измаил. За Татарбунарами в сторону Спасского идет медленная расчистка», - сообщил Димчогло.

По его словам, сейчас около 100 человек, спасенных в снежных заносах, которые ночевали в населенном пункте Холмском (Арцизский район) и порядка 150 человек – Кирничках (Измаильский район) – колонной продвигаются в сторону Измаила.

Дорога на районный центр Болград пока полностью закрыта, к ее расчистке приступят 9 января.

Димчогло отметил, что дальнейшая расчистка трассы Одесса-Рени зависит от военной техники Минобороны и спецтехники ГСЧС, которые сейчас заканчивают работу перед Саратой.

Он призвал жителей региона сегодня и завтра не выезжать на дороги, за исключением трасс Одесса-Киев и Одесса-Николаев.

Как сообщал УНИАН, в Одессе и Одесской области с утра 6 января метель, снегопад, сильный порывистый ветер. В южных районах региона сотни автомобилей оказались в снежных заносах.