Снежная ловушка на Одесчине: более 30 авто и два автобуса, освобожденные из заносов, выехали в Измаил

Более 30 автомобилей и два пассажирских автобуса, освобожденные из снежных заносов на юге Одесской области, в сопровождении медиков выехали в Измаил.

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Как сообщили УНИАН в Измаильской районной госадминистрации, колонна техники, автомашин и 2 автобуса выехали из села Кирнички.

В колонне – более 30 частных транспортных средств, а также - два пассажирских автобуса, один из которых международным сообщением из Санкт-Петербурга (Россия). В колонне – свыше 250 человек.

Отмечается, что в одном из автобусов находится бульдозерист, который накануне сломал ногу во время работ по расчистке дорог. Мужчина нуждается в экстренной медицинской помощи, так как ближайшее место, где могут наложить гипс, - Измаил. Колонну сопровождают медики, три трактора, 5 спецмашин ГСЧС.

В райадминистрации пояснили, что вышеназванные люди, спасенные в снежных заносах, ночевали в Кирничках, где была развернута полевая кухня.

Как сообщал УНИАН, 6 января на юге Одесской области, на заваленной снегом трассе вблизи села Кирнички, в заторах оказались около 30 автомобилей, а также автобусы.

Колонны спецтехники 7 января из-за непогоды не смогла проехать к затору, чтобы помочь находящимся в транспортных средствах людям.