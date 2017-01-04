В российском Калининграде произошло ЧП с пассажирским самолетом (видео)

Как сообщает Главное управление МЧС по Калининградской области, расположенный в Гурьевском районе Калининградской области аэропорт Храброво закрыт по техническим причинам до 10:00 по местному времени, передает РБК.

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В областном управлении указали, что закрытие аэропорта связано с тем, что вечером 3 января за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет А320, выполнявший рейс по маршруту Москва — Калининград. Инцидент произошел при посадке лайнера.

В МЧС указали, что на борту лайнера находились 167 пассажиров. В результате ЧП никто из них не пострадал.

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы самолет в аэропорту Калининграда Храброво.

На видеозаписи виден самолет, кабина которого лежит на заснеженной земле, специальная техника и сотрудники служб аэропорта.