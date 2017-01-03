Недалеко от Львова сгорел музей-крыивка УПА

Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

Крыивка сгорела полностью. Возможной причиной инцидента называется поджог.

На странице музея в Facebook также обнародовали фотографии сгоревшей крыивки.

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Этот музей открыли осенью 2014 года, восстановив настоящую крыивку с подпольной типографией УПА, найденной в 1970-х годах на том месте у села Басовка Пустомытовского района, отмечает Радио Свобода.

В этой местности летом 1955 года состоялся бой между несколькими членами УПА и отрядом НКВД, который называют последним боем УПА. Одна из участниц того боя, которая в свое время жила в первоначальной крыивке, выжила и подала ее описание, за которым крыивку восстановили уже как музей.