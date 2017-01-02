Полиция Одесской области опубликовала фото мужчины, которого подозревают в двойном убийстве в новогоднюю ночь

Полиция в Одесской области опубликовала фото мужчины, которого подозревают в двойном убийстве в новогоднюю ночь. Фотография опубликована на сайте ГУ НП в Одесской области.

«Известно, что мужчина без постоянного места проживания и рода занятий. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали его вместе с погибшей женщиной незадолго до момента ее убийства», - говорится в сообщении.

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Полиция обращается к гражданам: если вам известна любая информация относительно человека, изображенного на фото, и его возможного места нахождения, просим сообщить по телефонам 102 или 779-40-61 (дежурная часть ГУНП в Одесской области).

Как сообщал УНИАН, в Овидиополе на месте пожара после тушения огня были обнаружены обезглавленные тела. По неофициальным данным, погибшая женщина является родственницей сотрудника одного из подразделений ДФС, и перед убийством и поджогом ее дома злоумышленник поджег жилой дом налоговика. Сотрудник ДФС и его семья в это время отсутствовали. Подозреваемый работал у предпринимателя - мужа убитой женщины.

Позже, подозреваемый в убийстве женщины и 2-летнего ребенка в Овидиополе заявил, что совершил преступление из мести.