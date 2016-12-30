На Николаевщине неизвестные в масках отобрали у водителя грузовика 350 тысяч гривень, объявлен план "Перехват"

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Николаевской области, 49-летний житель г. Одесса обратился в полицию 29 декабря.

Согласно информации потерпевшего, примерно в 14:30 к его автомобилю Mercedes Atego, стоявшему на обочине, подъехал легковой Audi универсал зеленого цвета. "Из транспортного средства вышли четверо мужчин, лица которых были закрыты балаклавами. Незнакомцы, угрожая водителю и его 39-летнему пассажиру предметом, похожим на нож, и применив к заявителю физическое насилие, забрали из салона автомобиля сумку", - сообщили в полиции.

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В сумке находились денежные средства предприятия в сумме 350 тыс. грн и документы: на товар и личные водителя.

Следственным отделением Вознесенского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч.4 ст.187 УК Украины (разбой), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Введен в действие оперативный план «Перехват».