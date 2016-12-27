Львовянин обокрал два дома тещи на 300 тысяч гривень

27-летний львовянин обокрал свою тещу на 300 тысяч гривень. Из двух домов похитили 1700 долларов, 300 евро, 70 тысяч гривень, а также ювелирные украшения и одежду.

Об этом сообщает Zaxid.net. Женщина пожаловалась в полицию, что обокрали дом в Шевченковском районе Львова, а также особняк в Жовковском районе, отметили в отделе коммуникации полиции Львовской области. Читайте такжеПадение с высоты строителей в Киеве: полиция открыла уголовное дело 25 декабря 48-летняя львовянка обратилась в полицию. Общая сумма нанесенного ущерба - 300 тысяч гривень. Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен зять заявительницы, 27-летний житель Львова. Сейчас решается вопрос правовой квалификации преступления по нормам Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия

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