Львовянин обокрал два дома тещи на 300 тысяч гривень
20:46, 27 декабря 2016Происшествия
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27-летний львовянин обокрал свою тещу на 300 тысяч гривень. Из двух домов похитили 1700 долларов, 300 евро, 70 тысяч гривень, а также ювелирные украшения и одежду.
Сейчас решается вопрос правовой квалификации преступления / УНИАН
Об этом сообщает Zaxid.net.
Женщина пожаловалась в полицию, что обокрали дом в Шевченковском районе Львова, а также особняк в Жовковском районе, отметили в отделе коммуникации полиции Львовской области.
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25 декабря 48-летняя львовянка обратилась в полицию. Общая сумма нанесенного ущерба - 300 тысяч гривень.
Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен зять заявительницы, 27-летний житель Львова.
Сейчас решается вопрос правовой квалификации преступления по нормам Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия
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