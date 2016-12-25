Пожар возле станции "Лесная" в Киеве: огонь повредил оборудование метро

Об этом сообщила пресс-секретарь КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон в эфире «112 Украина».

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«Сейчас мы не можем предоставить точных данных. Однако повреждения точно есть. На станции «Лесная» есть значительные повреждения оборудования», - отметила она.

По словам пресс-секретаря, информацию о том, когда будет восстановлено движение метро на станциях «Лесная» и «Черниговская», смогут предоставить лишь после полной ликвидации возгорания.

«Продолжается локализация и ликвидация этого пожара. Только после того наши специалисты смогут обследовать оборудование, посмотреть, какие ремонтные работы нужно проводить и дать информацию, когда мы сможем восстановить движение», - добавила представитель метрополитена.

Как сообщал УНИАН, КП «Киевский метрополитен» закрыл станции «Черниговская» и «Лесная» из-за пожара на секонд-хенде.

По данным ГСЧС, огонь охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров. Спасателям удалось локализовать пожар.