В Киеве удалось локализовать масштабный пожар на секонд-хенде возле метро "Лесная"

14:25, 25 декабря 2016
Происшествия
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Масштабный пожар возник на секонд-хенде возле "Дарынка".

Пожар на

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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"25 декабря в 13.00 в Киеве произошел пожар на рынке возле станции метро "Лесная". Пожар локализован в 13.10", - говорится в сообщении.

На месте работают пожарные, площадь возгорания составляет приблизительно 2000 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в связи с пожаром на секонд-хенде возле "Дарынка" временно прекращено движение поездов метро до станций "Черниговская" и "Лесная".

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Новость в сюжете: Пожар на рынке в Киеве
Теги: #Киев#пожар#метро#Дарынок#секонд-хенд