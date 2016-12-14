В Киеве при получении взятки задержали ректора вуза

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, в то же время не уточнив фамилии ректора и возглавляемого им вуза.

Читайте такжеПогоревшего на взятке в €170 тысяч бывшего и.о. ректора НАУ посадили под домашний арест

«Чиновник вымогал денежные средства у ранее отчисленного студента - работника одного из телеканалов - за восстановление на учебе. Во время проведения следственно-оперативных мероприятий задокументирован факт получения ректором неправомерной выгоды в два этапа на общую сумму 19 тыс. грн», - говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовится уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ходатайство об избрании меры пресечения.