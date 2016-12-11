Чиновника Генпрокуратуры, пойманного на взятке в $5 тысяч, поместили под домашний арест

Соломенский районный суд Киева избрал задержанному 9 декабря на взятке в 5 тыс. долл. должностному лицу Генеральной прокуратуры меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Об этом Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщает в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря детективы Бюро с участием прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили должностное лицо ГПУ на взятке, которую тот пытался передать посреднику для дальнейшего их направления якобы одному из руководителей Государственной аудиторской службы для влияния на результаты внеплановой выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Генпрокуратуры, инициированной НАБУ.

Проверка осуществлялась в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам растраты в декабре 2015 года 1,8 млн грн бюджетных средств (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины), начатого детективами Бюро в январе 2016 года.

Лицо задержано по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины («Предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение»).