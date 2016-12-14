Один погибший и трое пострадавших: на Львовщине авто столкнулось с пассажирским автобусом (фото)

На Львовщине сегодня на автодороге Львов – Краковец в селе Пидрясное Яворовского района столкнулись автомобиль с пассажирским автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП во Львовской области.

В сообщении отмечается, что ДТП произошло сегодня в 10.20, когда водитель автомобиля «Ситроен Берлинго» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом «БАЗ», который следовал по маршруту Львов – Старый Овраг.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что на момент ДТП в автобусе находилось пятнадцать пассажиров.

«Двое пассажиров автобуса, а также пассажир легковушки обратились за медицинской помощью. Водитель «Ситроен Берлинго» в результате ДТП погиб на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.