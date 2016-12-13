На границе у россиянина нашли шпионскую ручку со встроенной видеокамерой (фото)

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что автомобиль «Мицубиси» в пункт пропуска «Гоптовка» под управлением 44-летнего гражданина России прибыл около 16 часов. Во время мероприятий погранично-таможенного контроля в автомобиле обнаружено устройство для негласного считывания информации в виде шариковой ручки с вмонтированной в нее видеокамерой. Предмет россиянин перевозил в личных вещах, а именно в поясной сумке.

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Об обнаруженном устройство сообщено сотрудникам СБУ. В ходе осмотра носителя информации установлено, что устройством видеосъемка не осуществлялась, а любые видеофайлы отсутствовали. Также не обнаружено и других материалов, документов и предметов компрометирующего характера.

По данному факту был составлен административный протокол. Обнаруженное устройство изъято.