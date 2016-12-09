Экс-главу "Киевэнергохолдинга", у которого нашли часы от Путина, арестовали на два месяца

Об этом сообщает в пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Суд поддержал позицию прокурора и избрал для задержанного меру пресечения в виде двух месяцев ареста. Одновременно в качестве альтернативы суд установил подозреваемому залог в размере 7 млн гривень.

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Экс-председатель правления ЗАО "Компания Киевэнергохолдинг" был задержан в ночь на 7 декабря 2016 г. следователями прокуратуры города Киева совместно с Нацполицией и СБУ. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладением путем злоупотребления служебным положением") УК Украины.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, экс-глава "Киевэнергохолдинга" готовился к бегству на территорию "ДНР".