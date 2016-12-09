В Киеве в трамвае неизвестный выстрелил в пьяного мужчину из травматического оружия

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в г.Киеве, вчера около 20.00 в дежурную часть поступило сообщение врача о госпитализации от дома по улице Старовокзальной в отделение травматологии 36-летнего уроженца Хмельницкой области. У мужчины врачи диагностировали огнестрельные ранения ног, предварительно, из травматического оружия.

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Потерпевший объяснил, что ранил его неизвестный во время конфликта в трамвае. Но более подробную информацию предоставить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

Данное событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Проводится проверка и решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Киеве правоохранители задержали преступника, который убил мужчину в троллейбусе.