В Киеве правоохранители задержали преступника, который убил мужчину в троллейбусе

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации ГУНП в г. Киеве, в Голосеевское управление полиции поступило сообщение от местного жителя, который обнаружил на остановке общественного транспорта своего знакомого с ножевым ранением грудной клетки. Он заявил, что ждать «скорую» отказывается, и доставит пострадавшего в больницу самостоятельно. Во время выезда на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы предварительно выяснили, что в салоне троллейбуса между двумя мужчинами произошла стычка. После остановки транспортного средства из него вышел мужчина с ножевым ранением, который через некоторое время потерял сознание.

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Медики боролись за жизнь раненого, однако он скончался. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), но с появлением новых обстоятельств уголовное производство будет переквалифицировано на ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Трое суток правоохранители разыскивали и опрашивали свидетелей и очевидцев происшествия. В результате оперативники задержали 59-летнего киевлянина, который в содеянном сознался. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.