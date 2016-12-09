В Запорожской области прогремел взрыв в доме отдыха, погиб охранник
В Запорожской области прогремел взрыв в неработающем частном доме отдыха.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Взрыв произошел вчера вечером, 8 декабря, в пгт Кирилловка.
"По предварительной информации, в помещении неработающего дома отдыха взорвалась граната", - сказано в сообщении.
Всего в здании находилось два охранника. Установлено, что трагедия произошла в результате чрезмерного употребления алкоголя и неосторожного обращения с гранатой одним из них - 17-летним жителем Мелитополя.
Читайте такжеВ центре Днепра прогремел взрыв, вероятно бросили гранату
Молодой охранник погиб, его 43-летний коллега – госпитализирован с многочисленными ранениями.
Сейчас полиция выясняет, откуда погибший взял боеприпас. Начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) и ст. 264 (Небрежное хранение оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.
Ранее в одном из кафе Харькова произошел взрыв, в заведении находился неисправный газовый баллон.