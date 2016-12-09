В Запорожской области прогремел взрыв в доме отдыха, погиб охранник

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Взрыв произошел вчера вечером, 8 декабря, в пгт Кирилловка.

"По предварительной информации, в помещении неработающего дома отдыха взорвалась граната", - сказано в сообщении.

Всего в здании находилось два охранника. Установлено, что трагедия произошла в результате чрезмерного употребления алкоголя и неосторожного обращения с гранатой одним из них - 17-летним жителем Мелитополя.

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Молодой охранник погиб, его 43-летний коллега – госпитализирован с многочисленными ранениями.

Сейчас полиция выясняет, откуда погибший взял боеприпас. Начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) и ст. 264 (Небрежное хранение оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в одном из кафе Харькова произошел взрыв, в заведении находился неисправный газовый баллон.