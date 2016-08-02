В Киевской области пьяный водитель сбил трех детей и их мать

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

«После столкновения с детьми водитель, убегая с места происшествия, съехал в кювет и впоследствии был задержан работниками правоохранительных органов. При проведении медицинского освидетельствования содержание алкоголя в крови мужчины составляло 2.25 промилле», - говорится в сообщении.

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Пешеходы в результате ДТП получили многочисленные телесные повреждения, 2-летний мальчик попал в реанимационное отделение, остальные дети госпитализированы в больницу, проинформировали в прокуратуре.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

По данным пресс-службы, прокуратура Киевской области в ближайшее время обратится в суд с ходатайством о содержании под стражей виновника ДТП.

Досудебное расследование продолжается, его ход прокуратурой взято на контроль, говорится в сообщении.