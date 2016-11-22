В центре Львова нашли тайник с современной взрывчаткой

В центре Львова, в одном из дворов на проспекте Шевченко оперативники обнаружили тайник современных боеприпасов.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в ходе проверки оперативной информации о возможной тайник взрывных устройств, правоохранители и взрывотехники нашли во дворе гранату Ф-1 и выстрел для стрельбы из гранатомета АГС-17, которые лежали в полиэтиленовом пакете на глубине около 20 см.

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В данном дворе, который расположен в исторической части города размещаются офисы нескольких компаний и жилые дома, большинство из которых сдают туристам в аренду.

«Взрывчатые предметы изъяты и направлены на исследование. Их происхождение устанавливается», - добавили в ОГА.

Как ранее сообщал УНИАН, в центре Киева нетрезвый парень бросил во двор многоэтажного дома гранату Ф-1, в результате взрыва которой никто из людей не пострадал. Это произошло на улице Большая Житомирская, 40.

На месте происшествия наряд полиции охраны заметил двух подозрительных мужчин, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, следовательно, их доставили в управление полиции. Оба – местные жители, 1991 и 1992 годов рождения. У одного из них в кармане правоохранители изъяли чеку от гранаты. Парня задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а его товарища опросили и отпустили. В полиции отметили, что в результате взрыва осколками повреждены крышку канализационного коллектора, ворота гаража и припаркованный неподалеку автомобиль «Ауди».