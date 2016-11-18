В центре Одессы неизвестный с "коктейлем Молотова" устроил пожар в торговом центре

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня, в 5:15 в Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что по адресу: площадь Греческая,3/4 в торгово-офисном центре «Афина» произошло возгорание.

«На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что в 4:30 в помещение заведения «Лото-маркет», которое находится на первом этаже ТРЦ «Афина», вошел неизвестный, бросил бутылку с горючим веществом, и быстро скрылся с места события», - сообщили в отделе.

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По данным главка, во время совершения поджога в помещении указанного заведения находилось 17 человек.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Как уточнили в полиции, в результате данного происшествия пострадали три сотрудницы Лото-маркета, которые доставлены в городские клинические больницы с диагнозом: ожоги различной степени тяжести, отравление продуктами горения и ожоги верхних дыхательных путей.

Как сообщили УНИАН в Главного управления ГСЧС в Одесской области, в тушении огня было задействовано 9 единиц техники, 42 человека личного состава. Огонь очень быстро распространялся, "Лото-маркет" практически полностью выгорел. Была реальная угроза распространения огня на другие помещения, в частности, магазины, расположенные в комплексе.