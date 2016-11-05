В Славянске полиция нашла тайник с гранатами на городском пустыре

В Славянске вблизи жилого массива на пустыре в микрорайоне Артема правоохранители нашли тайник с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что правоохранители нашли пакет с двумя упаковками патронов и четырьмя гранатами.

«... правоохранители обнаружили подозрительный пакет. Внутри него находились 60 патронов, две гранаты времен Великой Отечественной войны и две современные, марки Ф-1», - говорится в сообщении.

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Все опасные предметы были изъяты.

Произошедшее квалифицировали по ч.1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами». ЕЕ санкция предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Ранее, в пригороде Киева сотрудники Киевской городской прокуратуры №8 вместе с сотрудниками Нацполіції обнаружили подземное хранилище с арсеналом оружия и боеприпасов.

Тайник была обустроена в подземном бункере на территории дачного поселка в Бориспольском районе на Киевщине. В бункере правоохранители обнаружили также бронетранспортер.