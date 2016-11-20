В Киеве пьяные прохожие избили женщину-полицейского, оформлявшую ДТП

06:08, 20 ноября 2016
Происшествия
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Неизвестные в Голосеевском районе Киева напали на сотрудницу полиции.

Сотрудница полиции госпитализирована / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, пьяные прохожие избили заместительницу начальника роты полиции, когда она оформляла ДТП.

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"Госпитализирована в 17 больницу. На месте работает оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Васильковской.

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