В Киеве пьяные прохожие избили женщину-полицейского, оформлявшую ДТП

Неизвестные в Голосеевском районе Киева напали на сотрудницу полиции.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, пьяные прохожие избили заместительницу начальника роты полиции, когда она оформляла ДТП. Читайте такжеВ Киеве пьяный водитель сбил женщину и пытался протаранить автомобиль полиции (фото) "Госпитализирована в 17 больницу. На месте работает оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении. Инцидент произошел на улице Васильковской.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter