В Киеве пьяные прохожие избили женщину-полицейского, оформлявшую ДТП
06:08, 20 ноября 2016Происшествия
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Неизвестные в Голосеевском районе Киева напали на сотрудницу полиции.
Сотрудница полиции госпитализирована / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, пьяные прохожие избили заместительницу начальника роты полиции, когда она оформляла ДТП.
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"Госпитализирована в 17 больницу. На месте работает оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел на улице Васильковской.
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