В Днепре задержали "охотника" на одиноких женщин, который их грабил (фото, видео)

В Днепре задержали преступника, который грабил одиноких женщин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Отмечается, что 31-летний житель Днепра провожал женщин до подъезда и в лифте под угрозой ножа забирал у них все золотые украшения и мобильные телефоны. Только за месяц жертвами разбойника стало 10 женщин.

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Полицейские выяснили, что злоумышленник выбирал себе в жертву женщин, обильно украшенных золотыми изделиями, после чего следовал за ними до подъезда многоэтажного дома.

Следственным отделом полиции по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). За такое преступление злоумышленнику грозит от 3-х до 7 лет заключения. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде ареста.