В Днепропетровской области белорус совершил три ограбления (видео)
16:36, 01 ноября 2016Происшествия
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Мужчина украл 6 тысяч гривень, а потом все до копейки спустил в караоке-баре соседнего города, где его и задержали.
Иллюстрация REUTERS
В Никополе на Днепропетровщине задержали мужчину, который в течение суток ограбил два магазина и филиал Национальной лотереи, сообщает ТСН.
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Угрожая пистолетом, злоумышленник заставлял продавщиц вытягивать деньги из кассы.
В общем мужчина украл 6 тысяч гривень, а потом все до копейки спустил в караоке-баре соседнего города, где его и задержали.
Грабителем оказался 36-летный гражданин Беларуси. Полиции он объяснил, что в Украину приехал развлекаться. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.
Хотел развлечься: белорус совершил три ограбления в Днепропетровской области
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