В Днепропетровской области белорус совершил три ограбления (видео)

В Никополе на Днепропетровщине задержали мужчину, который в течение суток ограбил два магазина и филиал Национальной лотереи, сообщает ТСН.

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Угрожая пистолетом, злоумышленник заставлял продавщиц вытягивать деньги из кассы.

В общем мужчина украл 6 тысяч гривень, а потом все до копейки спустил в караоке-баре соседнего города, где его и задержали.

Грабителем оказался 36-летный гражданин Беларуси. Полиции он объяснил, что в Украину приехал развлекаться. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.