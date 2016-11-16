На Львовщине в пожарах погибли трое человек
09:31, 16 ноября 2016Происшествия
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На Львовщине в Золочевском и Перемышлянском районах 15 ноября возникли пожары в жилых домах, в результате которых, в одном случае погибли супруги, в другом еще один человек.
Причины возникновения возгораний выясняются / Фото УНИАН
По информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, в 22:47 в селе Плетеничі Перемышлянского района возник пожар в деревянном жилом доме.
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Во время тушения пожара обнаружены тела 60-летнего владельца дома и его жены 1957 года рождения. Дом сгорел полностью. Пожар ликвидирован в 01:09 16 ноября.
Утром 15 ноября загорелся жилой кирпичный дом в селе Солова Золочевского района.
Во время тушения пожара обнаружено тело мужчины 1966 года рождения. Выгорел также деревянный пол на площади и вещи домашнего обихода, повреждены стены.
Причины возникновения возгораний выясняются.
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