На Львовщине в пожарах погибли трое человек

По информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, в 22:47 в селе Плетеничі Перемышлянского района возник пожар в деревянном жилом доме.

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Во время тушения пожара обнаружены тела 60-летнего владельца дома и его жены 1957 года рождения. Дом сгорел полностью. Пожар ликвидирован в 01:09 16 ноября.

Утром 15 ноября загорелся жилой кирпичный дом в селе Солова Золочевского района.

Во время тушения пожара обнаружено тело мужчины 1966 года рождения. Выгорел также деревянный пол на площади и вещи домашнего обихода, повреждены стены.

Причины возникновения возгораний выясняются.