В Харькове Lanos насмерть сбил женщину

11:31, 15 ноября 2016
Происшествия
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В понедельник, 14 ноября, в Харькове произошло смертельное ДТП.

Lanos совершил наезд на женщину-пешехода / volynnews.com

Об этом говорится в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации.

В 13:55 на улице Красная Аллея водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на женщину-пешехода. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Подробности аварии выясняют правоохранительные органы.

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Как сообщал УНИАН, ночью 14 ноября в Харькове в результате столкновения автомобиля с электроопорой погиб сотрудник спецподразделения полиции «Корпус оперативного внезапной действия», еще один – получил травмы.

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