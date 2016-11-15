В Харькове Lanos насмерть сбил женщину
11:31, 15 ноября 2016Происшествия
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В понедельник, 14 ноября, в Харькове произошло смертельное ДТП.
Lanos совершил наезд на женщину-пешехода / volynnews.com
Об этом говорится в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации.
В 13:55 на улице Красная Аллея водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на женщину-пешехода. От полученных травм женщина скончалась в больнице.
Подробности аварии выясняют правоохранительные органы.
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Как сообщал УНИАН, ночью 14 ноября в Харькове в результате столкновения автомобиля с электроопорой погиб сотрудник спецподразделения полиции «Корпус оперативного внезапной действия», еще один – получил травмы.
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