В Харькове полиция забрала бойцовского пса у девушки, опубликовавшей видео убийства котенка

Об этом сообщает Nakipelo.ua.

«Следователем направлено в суд ходатайство об аресте изъятого в ходе обыска имущества, в том числе и собаки бойцовской породы, - рассказал и. о. начальника полковник полиции Сергей Волобуев. Сейчас бультерьер находится в КП «Центр обращения с животными». Следственные действия продолжаются», - отмечает полковник полиции Сергей Волобуев.

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Напомним, 24 октября в социальной сети "Вконтакте" было опубликовано видео, на котором бультерьер убивает бездомного котенка. Маргарита Фурман, которая выложила запись, заявила, что ничуть не жалеет о случившемся.

Позднее стало известно, что автором записи является 21-летний студент "ХПИ" Никита Жихарев.Отметим, что после вызванного резонанса парень обратился в полицию с сообщением об угрозах. Тем не менее, это не помогло - по информации источников издания, 29 октября Никита Жихарев был избит неизвестными, однако к правоохранителям не обращался.