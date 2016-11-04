Дело харьковских живодеров: автора видео убийства котенка не могут отчислить из института

Об этом заявили в пресс-службе Национального технического университета "ХПИ", передает NewsRoom.

Представители ВУЗа ссылаются на статью 46 Закона Украины "Об образовании", согласно которой отчисление разрешается только после вступления в силу решения суда. В то же время в НТУ "ХПИ" заявили, что глубоко обеспокоены поведением студента и примут соответствующие меры.

"Дополнительно сообщаем, что с Никитой Жихаревым будет проведена воспитательная работа по поводу недопущения повторения подобных фактов", - рассказали в университете.

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Напомним, 24 октября в социальной сети "Вконтакте" было опубликовано видео, на котором бультерьер убивает бездомного котенка. Маргарита Фурман, которая выложила запись, заявила, что ничуть не жалеет о случившемся. Позднее стало известно, что автором записи является 21-летний студент "ХПИ" Никита Жихарев.

Отметим, что после вызванного резонанса парень обратился в полицию с сообщением об угрозах. Тем не менее, это не помогло - по информации источников издания, 29 октября Никита Жихарев был избит неизвестными, однако к правоохранителям не обращался.