"Сделали физическое замечание": в Киеве школьники избили мужчину, укравшего у девочки телефон (фото, видео)

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Мужчина выхватил телефон из рук девочки и побежал.

За ним погнались около десяти детей.

Сообщается, что, догнав вора, они проучили его и вызвали полицию. Как именно дети «проучили» мужчину, не уточняется.

"Знакомьтесь, Саня! Саня любитель легкой наживы, на этот раз решил у девочки 13 лет выхватить телефон. Не ожидал Саня, что поймают его, еще и дети, и сделают ему физическое замечание", - говорится в сообщении.

Как признался сам правонарушитель, у него уже есть несколько судимостей за совершение грабежей.