"Сделали физическое замечание": в Киеве школьники избили мужчину, укравшего у девочки телефон (фото, видео)

17:19, 04 ноября 2016
Происшествия
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В Киеве школьники задержали злоумышленника, который украл телефон у их ровесницы, 13-летней девочки.

facebook.com/KyivOperativ

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Мужчина выхватил телефон из рук девочки и побежал.

За ним погнались около десяти детей.

Сообщается, что, догнав вора, они проучили его и вызвали полицию. Как именно дети «проучили» мужчину, не уточняется.

facebook.com/KyivOperativ

"Знакомьтесь, Саня! Саня любитель легкой наживы, на этот раз решил у девочки 13 лет выхватить телефон. Не ожидал Саня, что поймают его, еще и дети, и сделают ему физическое замечание", - говорится в сообщении.

Как признался сам правонарушитель, у него уже есть несколько судимостей за совершение грабежей.

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