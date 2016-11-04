"Сделали физическое замечание": в Киеве школьники избили мужчину, укравшего у девочки телефон (фото, видео)
17:19, 04 ноября 2016Происшествия
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В Киеве школьники задержали злоумышленника, который украл телефон у их ровесницы, 13-летней девочки.
В Киеве школьники поймали и проучили укравшего телефон мужчину / facebook.com/KyivOperativ
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Мужчина выхватил телефон из рук девочки и побежал.
За ним погнались около десяти детей.
Сообщается, что, догнав вора, они проучили его и вызвали полицию. Как именно дети «проучили» мужчину, не уточняется.
Грабитель признался, что у него есть несколько судимостей / facebook/KyivOperativ
"Знакомьтесь, Саня! Саня любитель легкой наживы, на этот раз решил у девочки 13 лет выхватить телефон. Не ожидал Саня, что поймают его, еще и дети, и сделают ему физическое замечание", - говорится в сообщении.
Как признался сам правонарушитель, у него уже есть несколько судимостей за совершение грабежей.
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