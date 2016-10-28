В Киеве авто влетело в "скорую": водитель легковушки погиб, трое врачей пострадали (фоторепортаж)

Со слов свидетелей, "скорая" на высокой скорости переезжала перекресток на запрещающий сигнал светофора, передает Эспрессо.

Читайте такжеНа Киевщине перевернулся автобус, много пострадавших

В это время на зеленый двигалась Dacia. Легковушке и "скорой" на перекрестке разминуться не удалось - легковушка ударила в бок "скорую", которая перевернулась.

Свидетели говорят, что звуковой сигнал и маячки водитель "скорой" включил перед самым перекрестком. На место происшествия прибыли пожарные, патрульные и медики. Пострадали 3 врача со скорой и водитель и пассажир легковушки.

Сейчас всем оказывается медицинская помощь. Водитель легковушки скончался в карете "скорой".