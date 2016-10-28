В Киеве авто влетело в "скорую": водитель легковушки погиб, трое врачей пострадали (фоторепортаж)
09:21, 28 октября 2016Происшествия
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28 октября в Голосеевском районе Киева перевернулась машина скорой помощи.
Со слов свидетелей, "скорая" на высокой скорости переезжала перекресток на запрещающий сигнал светофора, передает Эспрессо.
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В это время на зеленый двигалась Dacia. Легковушке и "скорой" на перекрестке разминуться не удалось - легковушка ударила в бок "скорую", которая перевернулась.
Свидетели говорят, что звуковой сигнал и маячки водитель "скорой" включил перед самым перекрестком. На место происшествия прибыли пожарные, патрульные и медики. Пострадали 3 врача со скорой и водитель и пассажир легковушки.
Сейчас всем оказывается медицинская помощь. Водитель легковушки скончался в карете "скорой".
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