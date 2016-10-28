Самолет кандидата в вице-президенты США от Трампа съехал с полосы в Нью-Йорке
Самолет кандидата в вице-президенты США от республиканской партии Майка Пенса съехал со взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке.
Об этом сообщает NBC News.
Пенс в результате инцидента не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и попросили представителей предвыборного штаба и журналистов выйти из салона самолета.
О других подробностях инцидента не сообщается.
Тем временем, в США президентская гонка постепенно подходит к завершению.
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Как сообщал УНИАН, согласно последним опросам, кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего основного соперника - республиканца Дональда Трампа на 12%.
В частности, Клинтон поддержали 50% избирателей, а Трампа - 38%. За все время проведения опросов это стало самым высоким для Хиллари Клинтон и самым низким для Дональда Трампа.