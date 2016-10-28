Самолет кандидата в вице-президенты США от Трампа съехал с полосы в Нью-Йорке

Об этом сообщает NBC News.

Пенс в результате инцидента не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и попросили представителей предвыборного штаба и журналистов выйти из салона самолета.

О других подробностях инцидента не сообщается.

Тем временем, в США президентская гонка постепенно подходит к завершению.

Читайте такжеТрамп опережает Клинтон во Флориде – опрос Bloomberg

Как сообщал УНИАН, согласно последним опросам, кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего основного соперника - республиканца Дональда Трампа на 12%.

В частности, Клинтон поддержали 50% избирателей, а Трампа - 38%. За все время проведения опросов это стало самым высоким для Хиллари Клинтон и самым низким для Дональда Трампа.