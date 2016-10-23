В Николаеве спасатели обнаружили тело фотографа, 8 октября выпавшего с яхты во время регаты
Возле Николаева в Бугском лимане спасатели обнаружили тело известного местного фотографа Юрия Першина, который 8 октября выпал за борт яхты во время регаты.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, тело обнаружили спасатели 10 взвода Государственного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины 23 октября около 15.15.
Как уточнили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС области, у мужчины на шее был фотоаппарат.
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Как сообщал УНИАН, 8 октября в Николаеве известный местный фотограф Юрий Першин, проводя фотосъемку на борту яхты во время регаты на реке Южный Буг, упал в воду и пропал без вести.
Справка УНИАН. Першин был кандидатом в члены Национального союза фотохудожников Украины, членом народного фотоклуба «Корабел». Фотограф также провел несколько персональных выставок.