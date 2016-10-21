В Минкульте рассказали, что горело в киевском "Пирогово"

Как сообщили в Министерстве культуры Украины, в настоящее время место пожара осмотрели представители Национальной полиции Украины, которые сделают выводы о причинах возгорания музейного экспоната.

«Результат рассмотрения дела Минкультуры будет информировать дополнительно», - говорится в сообщении.

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В ведомстве рассказали, что пострадавшая в результате пожара сооружение является пастыркой – типичным памятником народного зодчества, характерным для высокогорной зоны Закарпатья. Пастырка состоит из жилой и хозяйственной частей. Стены и потолок здания рублены из широких еловых пластин. К установке в музее, которое состоялось в 1974 году, пострадала в результате пожара здание использовалось по назначению высоко в горах, в местности Прилуки.

Как сообщалось, сегодня на территории музея "Пирогово" горела одна из деревянных экспозиций хозяйственной постройки.