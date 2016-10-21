Пожар в Пирогово: в музее архитектуры сгорел экспонат (фото, видео)

Сегодня утром, 21 октября на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины, что в Голосеевском районе столицы произошел пожар. Об этом сообщили в ГосЧС Киева.

В сообщении отмечается, что на территории музея горела деревянная хозяйственная постройка одной из экспозиций. По размерам сооружение было 4x8 м кв.

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«На место происшествия были направлены дежурные отделения 26-й и 6-й Государственных пожарно-спасательных частей... Предварительно здание не является памятником архитектуры, относится к категории выставочного экспоната», - говорится в сообщении ГосЧС.

При этом спасатели сообщили, что примерно за полчаса пожар был ликвидирован.