Журналисты рассказали, как отличить суррогатный алкоголь (видео)

Некачественной водки на отечественном рынке намного больше, чем можно было представить. Журналисты "Секретных материалов" узнали, как отличить его на прилавке.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в результате отравления алкоголем скончались 58 человек.

Сейчас объявлено подозрение организатору суррогатного бизнеса, трем его пособникам и трем владельцам магазинов, где реализовывался некачественный алкоголь.

Досудебное расследование продолжается по факту сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков из недоброкачественного сырья, которое привело к отравлению и гибели людей (ч. 3 ст. 204 УК Украины). На прошлой неделе полиция в Харькове нашла 31-летнего посредника, который распространял суррогатный алкоголь. Прокуратура области объявила ему подозрение.