В Хмельницком застрелили валютчика

Как сообщила УНИАН старший инспектор хмельницкого отдела полиции Екатерина Терещенко, убийство произошло около восьми часов вечера 10 октября на территории гаражного массива «Грузевица-2».

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На месте происшествия изъяты три резиновые пули и четыре гильзы калибра 9 мм, а также денежные средства в сумме 28 тыс. долларов и 463 евро.

По указанному факту внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.