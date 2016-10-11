Глава ГСЧС предположил, что разбор завалов разрушенной в Василькове школы может длиться три дня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на месте происшествия.

“Они могут продолжаться сутки, двое, трое, могут длиться три часа. Как только определимся с уровнем опасности, так и определимся с проведением работ”, - сказал Чечеткин.

По его словам, никакие версии относительно причин разрушения школы пока не рассматриваются.

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«Потому что, чтобы рассматривать версии, надо, чтобы поработали эксперты из Государственной архитектурно-строительной инспекции. Как только они поработают, тогда будем рассматривать возможные версии», - сказал Чечеткин.

По его словам, на данный момент спасатели ГСЧС проводят обследование строительной конструкции школы, чтобы определиться с уровнем опасности для дальнейшего проведения работ по разбору завалов. Чечеткин отметил, что продолжительность разбора завалов зависит именно от уровня безопасности.

По его информации, все работники школы и дети были эвакуированы, и под завалами никого не может быть.

“Исходя из переклички, которую мы провели неоднократно, и исходя из тех звонков, которые мы сделали родителям учеников, которые сегодня не были в школе, то под завалами людей нет”, - сказал руководитель ГСЧС, добавив, что есть информация о ушибе плеча только у одного мальчика 12 лет.

На данный момент на месте происшествия работают 13 единиц спецтехники: 6 машин ГСЧС и 7 коммунальных служб, также здесь работают 67 спасателей.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 10.00 в г. Васильков Киевской области в трехэтажном здании средней школы № 6 произошло разрушение фасадной стены с 1-го по 3-й этажи и перекрытий учебных помещений.

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что причиной аварии в школе в Василькове мог стать старый фундамент или расположенная рядом дождевая канализация.