Директор "обрушенной" школы в Василькове рассказал о возможных причинах разрушения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на месте происшествия.

“Ремонт школы проводится ежегодно. На это всегда выделяются средства”, - сказал директор учебного заведения, добавив, что в этом году школа также получила акт готовности к учебному году, то есть помещения были проверены специальной комиссией.

По словам директора, он предполагает, что на состояние здания повлияла влага, поскольку в последние дни прошли сильные дожди. Здание школы было построено в 1965 году.

Читайте такжеИз-за событий в Василькове в Украине проверят все старые школы на аварийностьГорулько сообщил, что на момент, когда начало разрушаться здание, проходил второй урок в школе. Про странные звуки в помещении школы ему сообщил завхоз, который забежал в класс. Сразу было принято решение вывести всех детей из школы.

Уже когда часть детей была выведена из школы, произошел обвал стены и этажей. Некоторые дети, которые еще оставались в классах, были эвакуированы спасателями через окна с помощью пожарных лестниц, остальных вывели через школьные входы/выходы.

Горулько также сообщил, что учебный процесс будет организован, скорее всего, в другой школе, расположенной неподалеку. Обучение там организуют во вторую смену для учащихся школы, подвергшейся разрушению. Учебный процесс планируют начать с понедельника. До того дня дети будут находиться на вынужденных каникулах. В школе учится около 650 детей.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 10.00 в г. Васильков Киевской области в трехэтажном здании средней школы № 6 произошло разрушение фасадной стены с 1-го по 3-й этажи и перекрытия учебных помещений. Жертв и пострадавших нет.

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что повлечь аварию в школе в Василькове мог старый фундамент или расположена рядом дождевая канализация.