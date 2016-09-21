В Запорожье трое неизвестных ворвались в дом валютчика и зарубили его топором, ранив родственников

Как сообщает Главное управление полиции в Запорожской области, преступление было совершено вечером 20 сентября в Шевченковском районе Запорожья.

«Вчера около 18:00 трое неизвестных в масках ворвались во двор частного домовладения на улице Окружной и напали на хозяина, требуя деньги. Мужчина, его сын и тесть, которые находились в доме, попытались оказать сопротивление. В результате, хозяина дома убили топором, его родственники получили ранения, а злоумышленники, похитив около 20 тысяч долларов США, скрылись», - сообщили в полиции.

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По данным полиции, погибший мужчина – предприниматель, который в течение последних нескольких лет занимался обменом валюты и владел пунктом обмена в центре Запорожья.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное производство по ст. 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Ведется следствие.