В Киеве со здания КГГА сорвался рабочий (фото)

19:44, 10 октября 2016
Происшествия
1321

В Киеве со здания КГГА на Крещатике сорвался рабочий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Киев. Со здания КМДА на Крещатике сорвался рабочий. С множественными травмами госпитализирован медиками скорой", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ полиции рассказали подробности гибели трех дорожных рабочих в Харьковской области

Отмечается, что на месте работает оперативно-следственная группа.

По предварительной информации, это произошло из-за нарушения техники безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter