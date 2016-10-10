В Киеве со здания КГГА сорвался рабочий (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Киев. Со здания КМДА на Крещатике сорвался рабочий. С множественными травмами госпитализирован медиками скорой", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на месте работает оперативно-следственная группа.

По предварительной информации, это произошло из-за нарушения техники безопасности.