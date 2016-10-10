В Киеве со здания КГГА сорвался рабочий (фото)
19:44, 10 октября 2016Происшествия
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В Киеве со здания КГГА на Крещатике сорвался рабочий.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
"Киев. Со здания КМДА на Крещатике сорвался рабочий. С множественными травмами госпитализирован медиками скорой", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на месте работает оперативно-следственная группа.
По предварительной информации, это произошло из-за нарушения техники безопасности.
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