В Винницкой области пассажирский автобус врезался в военный тягач, 11 пострадавших (фото)

В результате аварии пострадали 11 человек в возрасте от 49 до 61 года, сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

Событие произошло около 06.30 час. на трассе "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка". По предварительной информации, 49-летний водитель, управляя автобусом "Мерседес", допустил столкновение с военным тягачом "МАЗ 357", который стоял на обочине дороги.

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"В результате аварии 11 человек человек от 49 до 61 года, жители Ивано-Франковской области, с полученными травмами различной степени доставлены в Гайсинскую районную больницу. Шесть человек, среди которых два водителя, а также четыре пассажира, были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.