Штрафы для виновников "пьяных" ДТП могут поднять до 100 тысяч гривень

Такое ужесточение ответственности за езду в пьяном виде предлагается в дополнении к статье 286 Уголовного Кодекса Украины, передает Автоцентр.

Внесение изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно усиления ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) предполагает ужесточение ответственности за езду в нетрезвом виде или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств, если они причинили потерпевшему телесные повреждения средней тяжести.

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Так, согласно проекту, за такое нарушение предлагается ввести штраф от четырех тысяч до шести тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (68 - 102 тысячи гривень) или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июля приняла закон, который усиливает ответственность за управление транспортом в состоянии опьянения.

Согласно закону, управление транспортом лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, а также передача управления транспортом лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусматривает штраф в размере 10200 грн и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Повторное в течение двух лет совершение этих нарушений предусматривает наложение штрафа на водителей в размере 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан (20400 грн) и лишения права управления транспортными средствами на срок три года, и на других лиц – наложение штрафа 20400 грн с оплатным изъятием транспортного средства или без изъятия.

Водителей, которые дважды в течение пяти лет подвергались административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, будут штрафовать на 40800 грн (2400 необлагаемых минимумов доходов граждан) и лишать права управления транспортными средствами на срок 10 лет.