Российский оккупант с Дальнего Востока пьяным насмерть сбил жительницу Кадиевки - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

По его данным, 9 октября в Кадиевке капитан ВС РФ из состава гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК (Луганск) ВС РФ совершил наезд на служебном автомобиле на местную жительницу, вследствие чего она погибла.

Разведка заявляет, что территорию, подконтрольную "ЛНР", прибыл наряд дорожной полиции так называемого "МВД ДНР" и установил, что офицер находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Читайте такжеДончанин застрелил оккупанта за принуждение выпить за "русских освободителей Донбасса" - разведка

"Во время составления протокола военнослужащий оказал сопротивление и заявил, что имеет "иммунитет", потому что относится к Вооруженныи силам РФ, в частности, прибыл из 70-й отдельной мотострелковой бригады (Уссурийск) 5-й армии (Уссурийск) Восточного военного округа (Хабаровск) ВС РФ, что и было задокументировано полицейскими", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью недопущения утечки чувствительной информации российский военнослужащий был задержан и доставлен в полицейский участок.

По утверждению военной разведки, "Министерство безопасности ДНР" принимает меры по недопущению утечки информации в том числе относительно ограничения круга лиц, которые могут ознакомиться с указанным протоколом.