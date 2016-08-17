На Луганщине пьяный оккупант-осетин порезал "подчиненного" из-за конфликта на этнической почве - разведка

Как сообщает на своей странице в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины, массовое недовольство боевиков длительным пребыванием на передовой под принуждением со стороны командиров к ведению обстрелов сил АТО и диверсионно-разведывательных действий заставило российское оккупационное командование экстренно выдать им часть средств, что привело к резкому снижению способности выполнять «боевые задачи», учитывая чрезмерное употребление алкоголя.

В разведке отметили, что по этой причине возросло и количество чрезвычайных происшествий и конфликтов, в том числе на этнической почве.

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Так, на днях в результате конфликта на этнической почве командир взвода 1 мотострелкового батальона 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК ВС РФ гражданин России и житель Владикавказа Цховребов Эдуард Владимирович, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес тяжелые ножевые ранения своему подчиненному.

Кроме того, в результате дорожно-транспортного происшествия, которое спровоцировал пьяный военный водитель, погиб военнослужащий 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ Савенко Сергей Юрьевич, а еще двое - Белых Роман Алексеевич и Ильин Алексей Владимирович - получили тяжелые травмы.

Также разведка сообщает, что во время массовой пьянки военнослужащих 9 отдельного мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ пытались самостоятельно запускать беспилотные летательные аппараты для собственной утехи (организовали "кружок авиационного моделирования"), что повлекло к конфликту с военнослужащими отдельной роты БПЛА (Донецк) 1 АК. По данным разведчиков, это чрезвычайное событие заставило командира отдельной роты БПЛА намеренно вывести из строя летательные аппараты и вернуться к месту постоянной дислокации для "ремонта техники".

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ГУР сообщает, что под влиянием излишне выпитого алкоголя также военнослужащие 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК ВС РФ отказались выполнять распоряжение командования о переходе на казарменное положение. Во время подавления стихийного бунта «комендатурой Луганска» тяжелые травмы получили новоприбывшие военнослужащие Горбачев Артем Юрьевич (дата рождения - 06.05.1987), Сухаревский Никита Андреевич (29.09.1997), Онищенко Алексей Викторович (21.04.1984) и Шевченко Роман Викторович (08.06.1996).