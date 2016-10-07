У жителя Днепра правоохранители изъяли коноплю и оружие (фото)

В Днепре полицейские пришли с обыском к мужчине, который в своем доме вырастил около 70 кустов конопли.

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Об этом УНИАН сообщили в управлении по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

Как отмечают в сообщении, зелье мужчина выращивал с целью переработки на марихуану и дальнейшего сбыта.

Кроме этого, у злоумышленника изъяли полкилограмма готового продукта, слип-пакет с партией метамфетамина и газовый пистолет «Вальтер», переделанный под использование боевых патронов.

Также в городе Синельниково у местного жителя правоохранители изъяли более килограмма готовой к реализации и употреблению «травки».

По ценам «черного» рынка сумма изъятого в обоих случаях может составлять более 20 тысяч гривень, отмечают в полиции.

Полицейские устанавливают клиентскую сеть наркодилеров и лиц, с которыми они могли иметь "бизнес-контакты".

Открыты уголовные производства по ряду статей Уголовного кодекса Украины, согласно которым правонарушителям может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.