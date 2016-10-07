Правоохранители остановили целый самолет сигарет, который хотели нелегально перегнать в Румынию (фото)

Как сообщает прокуратура Киевской области, в ночь на 7 октября она совместно с сотрудниками СБУ в рамках уголовного производства, зарегистрированного по факту незаконного хранения и транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, провела осмотр места происшествия.

В ходе осмотра изъяты самолет Ан-2 и 125 тысяч пачек сигарет российского производства без марок акцизного сбора.

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В самолете находилось 2 пилота, которые должны были осуществить перевозку товара в Румынию, не имея разрешения органа управления воздушным движением на вылет с территории Украины.

Сейчас продолжается осмотр места происшествия, устанавливается причастность служащих Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы.