Министр внутренних дел Румынии подал в отставку из-за коррупционного скандала
02:52, 02 сентября 2016Мир
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В Румынии министр внутренних дел Петр Тобе подал в отставку из-за коррупционного скандала вокруг него.
europarl.europa.eu
Об этом сообщает Радио Свобода.
Он заявил, что решил покинуть пост, чтобы не втягивать в этот скандал все министерство за три месяца до парламентских выборов.
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Как говорят прокуроры антикоррупционного органа Румынии, Тобе помог подозреваемым в деле должностных лиц внутренней службы безопасности его министерства, отказавшись рассекречивать документы по выплатам им на необъявленных основаниях.
Работников этой службы обвиняют в злоупотреблении властью и хищении государственных средств на суммы в десятки тысяч долларов.
Петр Тобе отрицает все обвинения против него.
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