Министр внутренних дел Румынии подал в отставку из-за коррупционного скандала

02:52, 02 сентября 2016
Мир
1114 0

В Румынии министр внутренних дел Петр Тобе подал в отставку из-за коррупционного скандала вокруг него.

europarl.europa.eu

Об этом сообщает Радио Свобода.

Он заявил, что решил покинуть пост, чтобы не втягивать в этот скандал все министерство за три месяца до парламентских выборов.

Читайте такжеГлава МВД Турции ушел в отставку

Как говорят прокуроры антикоррупционного органа Румынии, Тобе помог подозреваемым в деле должностных лиц внутренней службы безопасности его министерства, отказавшись рассекречивать документы по выплатам им на необъявленных основаниях.

Работников этой службы обвиняют в злоупотреблении властью и хищении государственных средств на суммы в десятки тысяч долларов.

Петр Тобе отрицает все обвинения против него.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter