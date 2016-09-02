Министр внутренних дел Румынии подал в отставку из-за коррупционного скандала

Об этом сообщает Радио Свобода.

Он заявил, что решил покинуть пост, чтобы не втягивать в этот скандал все министерство за три месяца до парламентских выборов.

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Как говорят прокуроры антикоррупционного органа Румынии, Тобе помог подозреваемым в деле должностных лиц внутренней службы безопасности его министерства, отказавшись рассекречивать документы по выплатам им на необъявленных основаниях.

Работников этой службы обвиняют в злоупотреблении властью и хищении государственных средств на суммы в десятки тысяч долларов.

Петр Тобе отрицает все обвинения против него.