В центре Одессы обрушилась часть стены аварийного дома, в котором проживают 10 семей

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, частичное обрушение стены произошло в двухэтажном многоквартирном доме по ул. Заславского, 15, после сильного ливня, прошедшего вечером 4 октября.

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В результате обрушения в стене дома образовалась дыра примерно два метра в диаметре. Обломки упали на крышу расположенного вплотную жилого дома, пробили потолок квартиры. Пострадавших нет.

Как сообщили УНИАН в мэрии, дом, в котором произошло обрушение, значится аварийным с 2011 года.

«Жителей, более 10 семей, планируется переселить в отель», - добавили в мэрии.